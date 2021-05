Il Chelsea vince contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno e va in finale di Champions League. Affronterà il Manchester City.

I blues hanno vinto per 2 a 0 e alla rete di Werner nel primo tempo si è aggiunta quella di Mount all’85°. Con la vittoria il Chelsea per 2 a 0 (ed un complessivo di 3 a 1) strappa il pass per la finale di Champions League.

Una finale che, quindi, sarà tutta inglese dato che ieri il Manchester City ha vinto contro il PSG.

