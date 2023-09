Champions League – Il Milan pareggia contro il Newcastle, il Lipsia vince in trasferta a Berna

Champions League – Finisce solo 0-0 tra Milan e Newcastle, il Lipsia vince 3-1 contro gli Young Boys.

Il Milan all’esordio stagionale in Champions non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Newcastle, nonostante un’incredibile serie di occasioni create, specie nel primo tempo, e non concretizzate. Ci provano Pobega, Chukwueze, Giroud, Krunic e Theo, tutti fermati da Pope. La miglior occasione per Leao: ne salta tre in area ma poi cerca di concludere di tacco e si incarta. Grande accoglienza dei tifosi rossoneri per l’ex Tonali, mai in partita. Infortuni da valutare per Maignan e Loftus-Cheek.

Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo tre minuti grazie a Simakan. Il pareggio, al 33esimo, è stato realizzato dall’attaccante congolese Meschak Elia. Nella ripresa il nuovo sorpasso del Lipsia, quello definitivo: il gol decisivo è stato realizzato al 74esimo dal centrocampista austriaco Xaver Schlager. Nel finale poi anche la terza rete: in pieno recupero Sesko ha fissato il punteggio sul definitivo 1-3.

Comments

comments