Champions League, il programma di oggi: la Juve ospita il Malmo, Atalanta contro il Villarreal per la qualificazione

Dopo le sconfitte rimediate dalle due milanesi, ieri sera, il mercoledì di Champions League vedrà in campo altre due italiane, Juventus ed Atalanta.

I bianconeri ospitano, alle 18:45, il Malmo, con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca: la squadra di Allegri, però, spera ancora nel primo posto nel girone, ma per conquistarlo, oltre a battere gli svedesi, servirà un passo falso del Chelsea in casa dello Zenit. L’Atalanta, invece, non ha ancora staccato il pass per gli ottavi, ma è padrona del suo destino: al Gewiss Stadium arriva il Villarreal, attualmente al secondo posto nel raggruppamento; un successo dei ragazzi di Gasperini garantirebbe il sorpasso.

Tutte le partite odierne:

Juventus-Malmoe , ore 18.45

, ore 18.45 Zenit-Chelsea , ore 18.45

, ore 18.45 Atalanta-Villarreal , ore 21

, ore 21 Bayern Monaco-Barcellona , ore 21

, ore 21 Benfica-Dinamo Kiev , ore 21

, ore 21 Manchester United-Young Boys , ore 21

, ore 21 Salisburgo-Siviglia , ore 21

, ore 21 Wolfsburg-Lille, ore 21

