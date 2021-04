Champions League: il PSG avanti sul City dopo i primi 45 minuti

Si è chiuso il primo tempo della seconda semifinale di andata di Champions League, che vede in campo la sfida tra PSG e Manchester City.

Partita molto accesa nei primi 45 minuti di gioco, con svariate occasioni da entrambe le parti. A sbloccare il risultato però è la squadra di Pochettino, da calcio d’angolo, con Marquinhos che insacca il gol dell’1 a 0.

In generale il Manchester City è sembrato più in difficoltà in questo primo tempo, soffrendo il PSG di Neymar e Mbappé.

PSG – Manchester City 1 – 0

15′ Marquinhos

