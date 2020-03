Terminata la seconda frazione per entrambe le partite di questa sera di Champions League; il PSG vince e passa ai quarti di finale.

Il PSG va avanti grazie ai due gol nel primo tempo di Neymar e Bernat. Il Borussia Dortmund non riesce a mantenere il vantaggio acquisito nella partita di andata e così è eliminata.

Discorso diverso per Liverpool-Atletico Madrid. La squadra di Klopp non riesce a trovare il secondo gol e per questo è costretta a disputare i supplementari.

