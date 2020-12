Champions League: incredibile sconfitta del Real Madrid contro lo Shaktar

Si sono concluse le due partite di Champions League che sono cominciate alle 19. Il Real Madrid era tra le quattro squadre impegnate.

I blancos fanno parte del girone dell’Inter ed arriva una notizia clamorosa: lo Shaktar batte il Real per 2 a 0. Questo risultato cambia ancora le sorti della classifica, dato che neanche la squadra di Zidane è ancora certa della qualificazione mentre lo Shaktar può qualificarsi. Non è tutto, perché questo mette ancora più in difficoltà l’Inter di Conte.

L’altra partita ha visto il Salisburgo battere la Lokomotiva Mosca per 3 a 1.

Lokomotiv Mosca – Salisburgo 1 – 3

Shaktar Donetsk – Real Madrid 0 – 2

Comments

comments