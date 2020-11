Champions League: Inter e Atalanta si giocano la qualificazione con Real Madrid e Liverpool

Mercoledì di calcio dedicato alle gare della quarta giornata giornata dei gironi eliminatori di Champions League. Oggi in campo Inter e Atalanta.

Dopo le vittorie di Juventus (qualificata agli ottavi con due turni di anticipo) e Lazio (che ha ipotecato la qualificazione), oggi tocca a Inter e Atalanta restare ancora in corsa nei rispettivi gironi.

Per l’Inter una sconfitta con il Real Madrid significherebbe addio alla Champions. Meno complicata la situazione di classifica per l’Atalanta ma una sconfitta con il Liverpool costringerebbe la squadra di Gasperini a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto con l’Ajax e potrebbe anche non bastare.

Questo il programma completo delle gare in programma oggi (tutte le gare in diretta TV sui canali SKY) e i risultati delle gare giocate ieri.

ORE 18:55

GIRONE B : Borussia Monchengladbach (Germania)-Shakhtar Donetsk (Ucraina);

GIRONE C : Olympiakos Pireo (Grecia)-Manchester City (Inghilterra).

: Borussia Monchengladbach (Germania)-Shakhtar Donetsk (Ucraina); : Olympiakos Pireo (Grecia)-Manchester City (Inghilterra). ORE 21:00

GIRONE A :

Atletico Madrid (Spagna)-Lokomotiv Mosca (Russia);

Bayern Monaco (Germania)-Salisburgo (Austria).

GIRONE B :

Real Madrid (Spagna)-Inter (Italia).

GIRONE C :

Marsiglia (Francia)-Porto (Portogallo).

GIRONE D :

Liverpool (Inghilterra)-Atalanta (Italia);

Ajax (Olanda)-Midtjylland (Danimarca).

: Atletico Madrid (Spagna)-Lokomotiv Mosca (Russia); Bayern Monaco (Germania)-Salisburgo (Austria). : Real Madrid (Spagna)-Inter (Italia). : Marsiglia (Francia)-Porto (Portogallo). : Liverpool (Inghilterra)-Atalanta (Italia); Ajax (Olanda)-Midtjylland (Danimarca). GIOCATE IERI.

GIRONE E:

Krasnodar (Russia)-Siviglia (Spagna): 1-2;

Rennes (Francia)-Chelsea (Inghilterra): 1-2.

GIRONE F :

Lazio (Italia)-Zenit San Pietroburgo (Russia)3-1;

Borussia Dortmund (Germania)-Club Brugge (Belgio): 3-0.

GIRONE G :

Dinamo Kiev (Ucraina)-Barcellona (Spagna): 0-4;

Juventus (Italia)-Ferencvaros (Ungheria): 2-1.

GIRONE H :

Manchester United (Inghilterra)-Basaksehir (Turchia): 4-1;

PSG (Francia)-Lipsia (Germania): 1-0.

Comments

comments