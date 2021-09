Champions League: Inter e Milan sconfitte, vittoria Juve e pari Atalanta

Con le partite che si sono giocate ieri, si è conclusa la prima giornata dei gironi di Champions League 2021/22. Bilancio amaro per le italiane.

Un bilancio amaro soprattutto per i punti che potevano conquistare ma che alla fine non è stato così. La Juventus ha vinto per 3 a 0 contro il Malmo in una trasferta sicuramente abbordabile per i bianconeri, mentre l’Atalanta ha ottenuto un pareggio contro il Villareal (fresca vincitrice dell’Europa League 2020/21).

I rimpianti ci sono per Inter e Milan; i nerazzurri hanno perso in casa contro il Real Madrid per 1 a 0 a pochissimo dalla fine e dopo aver disputato un’ottima partita, i rossoneri, dopo essere passati in vantaggio ad Anfield contro il Liverpool, hanno subito la rimonta della squadra di Klopp perdendo 3 a 2.

Da segnalare, infine, il pareggio del PSG contro il Brugge per 1 a 1 ed il crollo del Barcellona in casa contro il Bayern Monaco.

Questi i risultati delle partite giocate martedì e mercoledì:

Siviglia – RB Salisburgo 1 – 1

Young Boys – Manchester United 2 – 1

Lilla – Wolfsburg 0 – 0

Villareal – Atalanta 2 – 2

Chelsea – Zenit 1 – 0

Malmo – Juventus 0 – 3

Barcellona – Bayern Monaco 0 – 3

Dinamo Kiev – Benfica 0 – 0

Besiktas – Borussia Dortmund 1 – 2

Sheriff – Shaktar Donetsk 2 – 0

Inter – Real Madrid 0 – 1

Atletico Madrid – Porto 0 – 0

Club Brugge – PSG 1 – 1

Liverpool – Milan 3 – 2

Manchester City – Lipsia 6 – 3

Sporting – Ajax 1 – 5

La classifica dei gironi di Champions League delle italiane

Andiamo a vedere nello specifico la situazione dei gironi delle italiane impegnate nella competizione.

Girone B

Liverpool 3

Atletico Madrid 1

Porto 1

Milan 0

Girone D

Sheriff 3

Real Madrid 3

Inter 0

Shaktar Donetsk 0

Girone F

Young Boys 3

Atalanta 1

Villareal 1

Manchester United 0

Girone H

Juventus 3

Chelsea 3

Zenit 0

Malmo 0

