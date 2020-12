Champions League: l’Inter pareggia ed è fuori anche dall’Europa League

Si sono concluse le sfide di questa sera di Champions League. L’inter non riesce a vincere contro lo Shaktar ed è fuori anche dall’Europa League.

Champions League amara per l’Inter di Conte che, dopo averci provato, non è riuscita ad andare in gol contro uno Shaktar che ha giocato per il pareggio. E pareggio è stato alla fine, con i nerazzurri che finiscono ultimi nel girone e sono fuori anche dall’Europa League. Il Real Madrid ha battuto il Borussia, ed entrambe vanno agli ottavi. Vincono Bayern, City, Porto e Atletico Madrid nelle altre partite.

A seguire i risultati finali:

Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca 2 – 0

Inter – Shaktar Donetsk 0 – 0

Manchester City – Marsiglia 3 – 0

Olympiakos – FC Porto 0 – 2

Real Madrid – Borussia Monchengladbach 2 – 0

Salisburgo – Atletico Madrid 0 – 2

Passano alla fase successiva della Champions League, delle partite giocate oggi: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Monchengladbach, Manchester City, Porto, Liverpool, Atalanta, PSG.

