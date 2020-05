Champions League, Istanbul verso la rinuncia alla finale: si pensa a una nuova sede

La UEFA è al lavoro per concludere, senza ulteriori problemi, le due manifestazioni continentali, Champions League ed Europa League.

Il prossimo 17 giugno sarà il Comitato Esecutivo a prendere una decisione definitiva, per discutere del calendario e di un eventuale cambio di format. È molto probabile che la massima competizione continentale si chiuda con una final four da disputare nella città designata per ospitare la finale.

Ma la novità è che la sede potrebbe cambiare: non più Istanbul, ma una città tedesca oppure Lisbona. Secondo l’emittente spagnola Cadena Cope, la capitale turca avrebbe comunicato di non essere in grado di recuperare i cospicui investimenti necessari per sistemare lo stadio Ataturk, a causa delle entrate azzerate a causa delle porte chiuse. La Federazione turca, però, avrebbe richiesto alla UEFA di poter essere, eventualemente, designata come sede per la finale del 2024.

