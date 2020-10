Non solo la Dinamo Kiev. La Juventus nell’esordio in Champions League in Ucrainaè attesa da 21.000 spettatori pronti a spingere la loro squadra.

Infatti allo stadio Olimpico di Kiev sono attesi 21.000 spettatori per la partita della prima giornata del Gruppo G dei gironi eliminatori di Champions League.

Fischio d’inizio alle ore 18:55.

