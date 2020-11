Champions League: Juventus in vantaggio dopo i primi 45′

I primi tempi delle partite di questa sera della Champions League si sono conclusi e, come facilmente pronosticabile, la Juventus è in vantaggio.

Bianconeri in vantaggio con un gol di Morata dopo sette minuti di gioco. Il Barcellona, invece, vince per 1 a 0 contro la Dinamo Kiev. Per quanto riguarda gli altri gironi, il Borussia ne fa 3 in 45 minuti al Brugge, mentre il Chelsea vince per 2 a 0. A seguire tutti i risultati parziali:

Barcellona – Dinamo Kiev 1 – 0

Chelsea – Rennes 2 – 0

Club Brugge – Borussia Dortmund 0 – 3

Ferencvaros – Juventus 0 – 1

RB Lipsia – PSG 1 – 1

Siviglia – Krasnodar 1 – 2

