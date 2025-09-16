Champions League: la Juventus pareggia in rimonta con il Borussia Dortmund

Champions League: primo tempo con poche occasioni da gol allo Stadium. A inizio ripresa Adeyemi la sblocca da fuori area. Yildiz pareggia con un gran gol ma dopo 30″ Nmecha riporta avanti i tedeschi

Si segna ancora: Vlahovic risponde ancora e fa 2-2. Il Dortmund prende le distanze: Couto trova il 3-2 e su rigore fa anche 4-2 (Bensebaini). Nel recupero grande carattere della Juventus di Tudor: Vlahovic e Kelly pareggiano una gara che sembrava persa.

