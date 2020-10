La prima italiana a scendere in campo in questa edizione di Champions League è stata la Juventus che ottiene la vittoria.

Una vittoria che arriva ai danni della Dinamo Kiev e solo nel secondo tempo. Una doppietta di Alvaro Morata, arrivato per sostituire Higuain, regala i primi tre punti alla Juventus e la porta in testa al girone; questo in attesa dell’altra sfida del girone che andrà in scena tra poco: Barcellona-Ferencvaros.

