Champions League, la UEFA ha deciso: Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou

La UEFA ha dato la sua risposta alle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che aveva chiesto di giocare in un’altra sede il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il paese iberico, infatti, è ancora afflitto dall’emergenza Coronavirus, ma nonostante tutto, la richiesta del patron azzurro è stata respinta: “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona così come previsto“.

