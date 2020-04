Champions League, la Uefa ha fissato una data per la finale

Sport Mediaset riporta che la Uefa una data per la finale di Champions League, che si giocherà sempre ad Istanbul.

La data scelta è il 29 agosto, ma quello che rimane da capire è come arrivarci. La volontà da parte di tutte le parti in causa è quella di riuscire a terminare la competizione europea, riferisce Sport Mediaset, ma rimane l’incertezza sulla formula da utilizzare.

Si lavora per una competizione che sarà conclusa con partite secche e final four, ma il tutto dipenderà sempre da come evolverà la situazione relativa alla pandemia da CoVID-19.

