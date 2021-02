Champions League: l’Atalanta ospita il Real Madrid, le dirette TV di oggi

In programma oggi le ultime due gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande attesa in casa Atalanta per la sfida con il Real Madrid.

Queste le due gare in programma oggi con inizio alle ore 21:00 in diretta TV sui canali Sky:

Atalanta-Real Madrid;

Borussia Moenchengladbach-Manchester City (a Budapest).

Questi invece i risultati delle gare già giocate:

Lipsia-Liverpool: 0-2

Barcellona-PSG: 1-4

Porto-Juventus: 2-1

Siviglia-Borussia Dortmund: 2-3

Lazio-Bayern Monaco: 1-4

Atletico Madrid-Chelsea: 0-1 (a Bucarest).

Gare di ritorno in programma a marzo:

martedì 9: Borussia Dortmund-Siviglia e Juventus-Porto;

mercoledì 10: PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia;

martedì 16 marzo: Real Madrid-Atalanta e Manchester City-Borussia Moenchengladbach;

mercoledì 17 marzo: Bayern Monaco-Lazio e Chelsea-Atletico Madrid.

