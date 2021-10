Champions League – L’Atalanta perde in rimonta contro il Manchester United, la Juve in casa dello Zenit vince per 1-0.

L’Atalanta cade in casa dello United per 3-2 in rimonta, la squadra di Gasperini andata avanti nel primo tempo con Pasalic e Demiral al 15′ e al 28′, nella ripresa prende prima il gol di Rushford al 53′ e il pareggio con Meguire al 75′, il gol del 3-2 arriva all’81’ con Ronaldo.

La Juventus vince nei minuti finali in casa dello Zenit per 1-0 con il gol di Kulusevski all 86′.

