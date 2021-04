Champions League, le formazioni ufficiali dei due quarti di finale

Tra poco prenderà il via il ritorno dei due quarti di finale di Champions League previsti per oggi: PSG-Bayern e Chelsea-Porto.

A sfidarsi sono PSG-Bayern Monaco e Chelsea-Porto; la prima sfida parte dal 3 a 2 per i parigini dell’andata a Monaco, mentre la seconda dal 2 a 0 dei blues. La particolarità di Chelsea-Porto è che, come per l’andata, si giocherà nello stadio del Siviglia.

Queste le formazioni ufficiali delle due partite:

Psg (4-2-3-1) Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueyé, Paredes; Draxler, Neymar, Di Maria; Mbappé

Bayern (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Alaba, Kimmich; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting

Porto (4-3-3) Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Grujic, Uribe; Corona, Marega, Otávio

