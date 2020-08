Champions League, le formazioni ufficiali della finale PSG-Bayern

Allo stadio Da Luz di Lisbona, alle ore 21, andrà in scena l’atto finale dell’edizione 2020 della Champions League, che vedrà Paris Saint Germain e Bayern Monaco contendersi il massimo trofeo continentale.

Per i parigini si tratta della prima volta in finale, mentre i bavaresi cercano la sesta affermazione, dopo quella del 2013 contro il Borussia Dortmund. I due allenatori, Tuchel e Flick, hanno da poco annunciato le formazioni ufficiali e non mancano le sorprese. Nel PSG, rientra, tra i pali, Keylor Navas, infortunatosi durante la sfida contro l’Atalanta. Solo panchina per Verratti e Icardi: il tridente offensivo sarà composto da Di Maria, Mbappè e Neymar.

Il Bayern, invece, recupera Boateng, che stringerà i denti e affiancherà Alaba al centro della difesa, con Kimmich e Davies sulle fasce. In avanti, a supporto di Robert Lewandowski, agiranno Muller, Gnabry e Coman: quest’ultimo ha vinto il ballottaggio con Perisic, che andrà dunque in panchina, al pari del suo ex compagno Icardi.

