Questa sera, nonostante l’emergenza per il coronavirus e tutto quello che ne consegue, si giocano le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Le prime due partite che si disputeranno sono Valencia-Atalanta e Lipsia-Tottenham. La Dea è in Spagna per provare a scrivere la storia e raggiungere i quarti di finale di Champions League, dopo il 4 a 1 dell’andata.

Nell’Atalanta non ci sarà Gollini, che ha un problema al mignolo sinistro, mentre per il Valencia non ci sarà Florenzi. Per l’altro match, Lipsia-Tottenham, si parte dall’1 a 0 per la squadra tedesca.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite:

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Coquelin, Gaya; Ferran, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo, Gameiro. All. Celades. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Caldara, Palomino, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Papu Gomez. All. Gasperini.

Lipsia (3-1-4-2): Gulacsi; Upamecano, Halstenberg, Klostermann; Laimer; Nkunku, Mukiele, Sabitzer, Angelino; Schick, Werner. All. Nagelsmann.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Tanganga, Alderweireld, Sessegnon; Winks, Dier; Lo Celso, Dele Alli, Lamela; Lucas Moura. All. Mourinho.

