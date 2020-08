Champions League: le modifiche alla lista del Barcellona, le novità su calci di rigore e sostituzioni

Venerdì 6 agosto alle ore 21:00 torna la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. Quattro le partite in programma: si parte con Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, sabato si giocano Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea.

In via eccezionale le squadre avevano tempo fino alla mezzanotte del 3 agosto per portare fino a un massimo di tre variazioni nella lista dei 25 calciatori comunicata ai primi di febbraio.

Tra le modifiche più importanti c’è quella della Juventus che ha inserito Demiral al posto di Khedira. Inoltre da registrare l’esclusione di Timo Werner del Lipsia, l’esclusione di Sanè del Manchester City, l’esclusione di Cavani e Meunier del PSG.

Il Napoli non ha apportato nessun cambiamento. Il Barcellona invece ha inserito Jorge Cuenca e Ludovit Reis al posto di Ferrán Sarsanedas, Kike Saverio.

Inoltre ogni squadra può effettuare al massimo cinque sostituzioni durante i tempi regolamentari in massimo tre momenti diversi della partita. In più una sostituzione aggiuntiva durante i tempi supplementari.

Calci di rigore: un’infrazione del portiere non viene penalizzata se un calcio di rigore manca la porta o rimbalza dalla porta (senza tocco da parte del portiere), a meno che l’infrazione influisca chiaramente sul tiratore. se il portiere para il rigore abbandonando la linea di porta in anticipo, non viene sanzionato la prima volta, ma deve essere sanzionato in quelle successive.

Nelle partite che terminano ai calci di rigore, le ammonizioni precedenti non vengono conteggiate. Questo vale per tutti i giocatori ma soprattutto per i portieri, che ai tiri dal dischetto sono più sotto pressione.

