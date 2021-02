Champions League: l’errore di Bentancur regala il vantaggio al Porto nel primo tempo

Si sono conclusi i primi tempi delle due partite di Champions League in programma questa sera. La Juventus è in svantaggio contro il Porto.

Decisivo un errore di Bentancur dopo un minuto dall’inizio della partita; la squadra portoghese è riuscita a pressare bene la Juventus che si è abbassata fino ad arrivare in area di rigore. Il passaggio del centrocampista a Szczesny è stato troppo lento mettendo in difficoltà il portiere e Taremi ne ha approfittato. Porto in vantaggio per 1 a 0 dopo 45 minuti.

Nell’altro match, è il Borussia Dortmund che conduce per 3 a 1 contro il Siviglia proprio in casa della squadra spagnola. A seguire i risultati parziali:

Porto – Juventus 1 – 0

Siviglia – Borussia Dortmund 1 – 3

