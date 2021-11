Champions League: l’Inter ha in mano il suo destino, Milan quasi fuori. Juve qualificata, l’Atalanta deve lottare

L’ultimo turno di Champions League si è concluso nella giornata di ieri. La Juventus è già qualificata, mentre il Milan è con un piede fuori.

Con la seconda vittoria di ieri sullo Sheriff, invece, l’Inter ha ripreso in mano il suo destino per la qualificazione. Ai nerazzurri basterà trovare la vittoria contro lo Shaktar per raggiungere la qualificazione, mentre l’Atalanta dovrà continuare la sua lotta per la qualificazione.

La Juventus, a 12 punti con la vittoria di martedì, ha raggiunto la qualificazione matematica per gli ottavi di finale. Il Milan dovrà sperare in un miracolo per qualificarsi, dopo il pareggio contro il Porto.

Questi i risultati dell’ultimo turno:

Gruppo A

Manchester City-Club Brugge 4-1

15’ Foden (M), 17’ aut. Stones (B), 54’ Mahrez (M), 72’ Sterling (M), 90’+2’ Gabriel Jesus (M)

RB Lipsia-Paris Saint-Germain 2-2

8’ Nkunku (L), 20’, 40’ Wijnaldum (P), 89’ rig. Szoboszlai (L)

Gruppo B

Milan-Porto 0-1

6’ Luis Dias(P), 61’ aut. Mbemba (M)

Liverpool-Atletico Madrid 2-0

13’ Jota, 21’ Mane

Gruppo C

Sporting Lisbona-Besiktas 4-0

31’ rig., 39’ Pedro Goncalves, 41’ Paulinho, 56’ Sarabia

Borussia Dortmund-Ajax 1-3

37’ rig. Reus (d), 72’ Tadic (A), 84’ Haller (A), 90’+3’ Klaasen

Gruppo D

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1

14’ , 61’Benzema (R), 39’ Fernando (S)

Sheriff Tiraspol-Inter 1-3

54’ Brozovic (I), 66’ Skriniar (I), 83’ Sanchez (I), 90’+2’ Traore (S)

Gruppo E

Dinamo Kiev-Barcellona 0-1

70′ Ansu Fati

Bayern Monaco-Benfica 5-2

26′, 61′ e 84′ Lewandowski (BM), 32′ Gnabry (BM), 38′ Morato (BE) , 49′ Sané (BM), 49′ Nunez

Gruppo F

Villarreal-Young Boys 2-0

36′ Capoue, 89′ Danjuma

Atalanta-Man United 2-2

12′ Ilicic (A), 45’+1 e 90’+1 Cristiano Ronaldo (M), 56′ Zapata (A)

Gruppo G

Siviglia-Lille 1-2

15′ Ocampos (S), 43′ David rig. (L), 51′ Ikoné (L)

Gruppo H

Juventus-Zenit 4-2

11′ e 58′ rig. Dybala (J), 26′ Bonucci aut. (Z), 74′ Chiesa (J), 82′ Morata (J), 90’+2 Azmoun (Z)

La situazione nei gironi delle italiane di Champions League

Girone B

Liverpool 12

Porto 5

Atletico Madrid 4

Milan 1

Girone D

Real Madrid 9

Inter 7

Sheriff 6

Shaktar Donetsk 1

Girone F

Manchester United 7

Villareal 7

Atalanta 5

Young Boys 3

Girone H

Juventus 12

Chelsea 9

Zenit 3

Malmo 0

Comments

comments