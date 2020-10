Champions League: l’Inter recupera e fa 2 a 2, l’Atalanta vince 4 a 0

Le partite in programma per questa sera di Champions League sono terminate. L’Inter pareggia a San Siro mentre l’Atalanta vince per 4 a 0.

Partita caldissima nel secondo tempo, quella dell’Inter. Dopo essere andata in vantaggio il Borussia Monchengladbach l’ha ribaltata e nei minuti finali l’Inter di Conte riesce ad acciuffare il 2 a 2 con il solito Lukaku. L’Atalanta invece chiude la partita con il quarto gol, portando il risultato finale sul 4 a 0.

Inter – Borussia Monchengladbach 2 – 2

49′ Lukaku, 63′ Bensebaini, 84′ Hofmann, 90′ Lukaku

49′ Lukaku, 63′ Bensebaini, 84′ Hofmann, 90′ Lukaku Midtjylland – Atalanta 4 – 0

26′ Zapata, 36′ Gomez, 42′ Muriel, 89′ Miranchuk

A seguire anche gli altri risultati finali. Vincono Liverpool, City, Bayern Monaco e Olympiakos.

Ajax – Liverpool 0 – 1

Bayern Monaco – Atletico Madrid 4 – 0

Manchester City – FC Porto 3 – 1

Olympiakos – Marsiglia 1 – 0

Infine, alle 19 hanno giocato il Real Madrid ed il Salisburgo. Il Real subisce e perde per 3 a 2 contro lo Shaktar, mentre per il Salisburgo solo un pareggio per 2 a 2 contro la Lokomotiv Mosca.

