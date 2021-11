Champions League – L’Inter allo Bolshaya Sportivnaya Arena vince per 3-1 contro lo Sheriff.

L’Inter vince in Moldavia alla Bolshaya Sportivnaya Arena contro lo Sheriff. In gol per la squadra lombarda Brozovic al 54′ Skriniar al 66′ e Sanchez la chiude all’82’. Inutile il gol per i padroni di casa all’90+3 con Traore.

