Champions League: l’Inter vola in semifinale raggiungendo il Milan, il City elimina il Bayern

Sono appena terminate Inter-Benifca e Bayern Monaco-Manchester City, gare valide per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

A San Siro l’Inter si dimostra nuovamente una squadra completamente diversa da quella che fa fatica in campionato ed il Benfica approdando in semifinale dove affronterà il Milan in un derby che si preannuncia caldissimo. Decidono il risultato i gol di Barella, Lautaro e Correa mentre sono inutili ai fini della qualificazione le reti dei portoghesi segnate da Aursnes, Antonio Silva e Musa.

Nell’altra partita di serata ci pensa il solito Haaland a chiudere il discorso qualificazione dopo il 3-0 dell’andata in favore del Manchester City ai danni del Bayern Monaco. Inutile il gol definitivo 1-1 segnato da Kimmich per i bavaresi. La squadra allenata da Guardiola affronterà in semifinale i Campioni d’Europa in carica del Real Madrid.

