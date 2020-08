Champions League: Lipsia battuto PSG primo finalista

Il PSG per la prima volta nella sua storia conquista una finale di Champions League. I parigini a Lisbona hanno battuto in semifinale i tedeschi del Lipsia per 3-0.

Le reti sono state segnate da Marquinhos (P) e Di Maria (P). Nella ripresa da Bernat (P).

Domani alle ore 21:00 sempre a Lisbona (diretta TV sui canali Sky e in chiaro su Canale 5) si gioca l’altra semifinale tra Bayern Monaco e Lione.

La finalissima per l’assegnazione del titolo è in programma sempre a Lisbona domenica 23 agosto alle ore 21:00.

Comments

comments