Champions League: modalità e info per i sorteggi dei quarti di finale

Si terranno oggi venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 12.00 il sorteggi che determinerà gli accoppiamenti per i quarti di finale della UEFA Champions League.

L’Italia a sorpresa il Paese più rappresentato in Champions con tre squadre. Dalla Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), Napoli, Inter e Milan conosceranno le rispettive avversarie con la possibilità di incrociarsi addirittura tra di loro. Nessun vincolo è infatti previsto per questo sorteggio, che vedrà le seguenti squadre partecipanti:

Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Manchester City (ENG)

Milan (ITA)

Napoli (ITA)

Real Madrid (ESP)

Come funziona il sorteggio? Otto palline con i nomi delle squadre dei quarti di finale verranno collocate in un contenitore posto al centro del tavolo dove saranno mescolate. La prima squadra estratta giocherà l’andata in casa contro la seconda estratta. La procedura verrà quindi ripetuta per i rimanenti accoppiamenti fino a quando non sarà completata la griglia dei quarti.

Nell’occasione verranno definite anche le potenziali semifinali. Per questo sorteggio verranno preparate quattro palline dove saranno inseriti dei bigliettini con la dicitura “Vincente quarto di finale 1, 2, 3 e 4”. Le quattro palline saranno collocate in un’urna posta al centro e poi mescolate. La prima e seconda pallina estratte saranno la prima semifinale, con la prima pallina che designerà la squadra di casa dell’andata. La procedura verrà quindi ripetuta per l’altro accoppiamento. Ci sarà inoltre un terzo sorteggio per determinare la squadra di “casa” per motivi amministrativi della finale.

Quando si giocheranno le partite?

Le partite di andata dei quarti di finale si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputeranno il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale si giocherà sabato 10 giugno. Il calendario completo degli incontri sarà disponibile dopo la cerimonia di sorteggio, al più tardi entro le ore 18:00.

Il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League sarà trasmesso in diretta streaming gratuitamente su UEFA.com dalle 12:00 CET di venerdì 17 marzo. L’evento sarà trasmesso in diretta anche su Sky e in streaming su NOW. L’evento andrà sarà in diretta in chiaro su Canale 20 di Mediaset.

