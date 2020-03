L’UEFA ha comunicato i provvedimenti disciplinari adottati dopo le gare degli ottavi di finale di Champions League.

SOCIETA’:

Napoli: ammenda di 27 mila euro per il laser puntato dai suoi tifosi sul volto dei calciatori del Barcellona;

ammende anche per Barcellona 15 mila euro e Bayern Monaco 40 mila euro.

Per quanto riguarda i calciatori squalificato solo il tedesco del Borussia Dortmund Emre Can per 2 giornate dopo l’espulsione rimediata nella gara giocata contro il PSG.

Comments

comments