Champion’s League: Napoli-Eintracht Frankfurt. Finisce senza gol (0-0)

Napoli-Eintracht Frankfurt, Conte schiera sua formazione migliore per continuare il cammino in Champion’s League
90′ + 5′ ammonito Gutierrez. Termina 0-0 il match tra Napoli-Eintracht Frankfurt, occasione persa di fare punti nl girone di Champions. Il Francoforte, una squadra abbordabile, la vittoria era sicuramente alla portata degli azzurri.
88′ occasione Napoli, ancora palla fuori da ottima posizione
81′ discesa poderosa di Anguissa, palla d’oro per Scott McTominay che sbaglia clamorosamente…
75′ Lang che supera secco Kristensen, trova Elmas che passa ad Anguissa, tiro completamente errato
73′ esce Lobotka per Noa Lang
72′ Occasione Eintracht: Buongiorno non spazza e serve Knauff destro potente ma impreciso
68′ Elmastrova McTominay, sinistro debole che va in corner
64′ nel Napoli esce Politano, entra Neres
60′ ci prova il Napoli con impegno e generosità ma non riesce a sfondare la retroguardia avversaria
50′ Ammonito Rrahmani: fallo su Burkardt in ripartenza
19:48 Inizia la ripresa
45′ + 1′ Alle 19:32 finisce il primo tempo 0-0. Il Napoli deve osare di più.
40′ Gutierrez libera Anguissa per il suo sinistro:alto
34′ Il Napoli domina anche come possesso palla ma non riesce a concretizzare
13′ Apertura geniale di Anguissa che innesca Elmas, il numero 20 salta l’avversario entra in area e calcia ma trova la deviazione di Zetterer
11′ McTominay allarga per Elmas, il macedone si accentra e calcia ma finisce proprio per colpire lo scozzese
6′ Cross di Gutierrez per Højlund al centro dell’area di rigore: il danese si scontra con Anguissa, nulla di fatto
Ore 18:46 Partiti
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt
Allenatore: Dino Toppmoller