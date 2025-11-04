Champions league

Champion’s League: Napoli-Eintracht Frankfurt. Finisce senza gol (0-0)

 Napoli-Eintracht Frankfurt, Conte schiera sua formazione migliore per continuare il cammino in Champion’s League

90′ + 5′ ammonito Gutierrez. Termina 0-0 il match tra Napoli-Eintracht Frankfurt, occasione persa di fare punti nl girone di Champions.  Il Francoforte, una squadra abbordabile, la vittoria era sicuramente alla portata degli azzurri. 

88′ occasione Napoli, ancora palla fuori da ottima posizione

81′ discesa poderosa di Anguissa, palla d’oro per Scott McTominay che sbaglia clamorosamente…

75′  Lang che supera secco Kristensen, trova Elmas che passa ad Anguissa, tiro completamente errato

73′ esce Lobotka per Noa Lang

72′ Occasione Eintracht: Buongiorno non spazza e serve Knauff  destro  potente ma impreciso

68′ Elmastrova McTominay, sinistro debole che va in corner

64′ nel Napoli esce Politano, entra Neres

60′ ci prova il Napoli con impegno e generosità ma non riesce a sfondare la retroguardia avversaria

50′ Ammonito Rrahmani: fallo su Burkardt in ripartenza

19:48 Inizia la ripresa

45′ + 1′ Alle 19:32 finisce il primo tempo 0-0. Il Napoli deve osare di più. 

40′ Gutierrez libera Anguissa per il suo sinistro:alto

34′ Il Napoli domina anche come possesso palla ma non riesce a concretizzare

13′ Apertura geniale di Anguissa che innesca Elmas, il numero 20 salta l’avversario entra in area e calcia ma trova la deviazione di Zetterer

11′  McTominay  allarga per Elmas, il macedone si accentra e calcia ma finisce proprio per colpire lo scozzese

6′  Cross di Gutierrez per Højlund al centro dell’area di rigore: il danese si scontra con Anguissa, nulla di fatto

Ore 18:46 Partiti

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt
Allenatore: Dino Toppmoller

