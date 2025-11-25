Champions League

Champions League: Napoli-Qarabag, le formazioni

Pubblicato il

Champions League: Napoli-Qarabag, Conte ha deciso quale sarà la formazione azzurra che scenderà in campo

Eccole:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Hüseynov. Allenatore: Qurban Qurbanov

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top