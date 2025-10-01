Champions League

Champions League: Napoli-Sporting Lisbona, le formazioni

Champions League: le formazioni Napoli-Sporting Lisbona. Napoli in campo al Maradona in cerca di riscatto dopo la sconfitta nel primo match con il Manchester City

Torna a giocare in Europa Milinkovic-Savic. In difesa rientra Spinazzola per lo squalificato Di Lorenzo, sul lato opposto conferma per Gutierrez. Al centro della difesa, Beukema in coppia con Juan Jesus. Confermati i quattro centrocampisti: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, più Politano sulla destra. In attacco ancora spazio a Hojlund.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.

