Champions League, oggi il sorteggio delle final eight: tutte le info

La Champions League riparte oggi con il sorteggio per il tabellone della final eight. Ecco tutte le date ed il regolamento del sorteggio.

Oggi, ore 12 a Nyon, è previsto il sorteggio della final-eight di Champions League, il format scelto dall’UEFA per chiudere la principale competizione continentale per club. Prima si chiuderanno gli ottavi di finale (nelle sedi originarie), poi le otto finaliste si sfideranno a Lisbona in partite secche.

I sorteggi saranno tre: per i quarti di finale (inserendo in tabellone le qualificate e le coppie di squadre che ancora devono giocare il ritorno degli ottavi), per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale.

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.

IL QUADRO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Borussia Dort. – Psg 2-3 (Andata e ritorno)

Atalanta – Valencia 8-4 (Andata e ritorno)

Atl. Madrid – Liverpool 4-2 (Andata e ritorno)

Tottenham – Lipsia 0-4 (Andata e ritorno)

Real Madrid – Man. City 1-2 (Andata)

Chelsea – Bayern Monaco 0-3 (Andata)

Lione – Juventus 1-0 (Andata)

Napoli – Barcellona 1-1 (Andata)

LE DATE

7-8 agosto: il ritorno degli ottavi di finale

12-15 agosto: i quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: le semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Stadio da Luz)

