Champions League: pari Lazio a Dortmund, la Juve è agli ottavi

Si sono concluse le partite di questa sera di Champions League, dove tra le squadre impegnate ci sono Lazio e Juventus.

La Juventus stacca ufficialmente il biglietto per ottavi di finale da seconda in classifica; per quanto riguarda la Lazio, invece, si deciderà nell’ultima partita: è a +2 dal Brugge. PSG e Chelsea vincono, così come il Barcellona.

Di seguito tutti i risultati finali:

Club Brugge – Zenit 3 – 0

Borussia Dortmund – Lazio 1 – 1

Ferencvaros – Barcellona 0 – 3

Juventus – Dinamo Kiev 3 – 0

Manchester United – PSG 1 – 3

Siviglia – Chelsea 0 – 4

Alle 19, invece, ci sono state due partite. Questi i risultati finali:

Basaksehir – RB Lipsia 3 – 4

Krasnodar – Rennes 1 – 0

