Il presidente del Lione conferma la data scelta della UEFA per giocare il ritorno di Champions League contro la Juventus: il 7 agosto.

Di seguito le parole riprese da Sky Sport:

“La partita di Champions contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il nostro ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo è inevitabile che noi dell’Olympique e il Psg saremo massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo.“

