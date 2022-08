Champions League programmazione tv: La divisione delle gare

Partendo da Sky, la pay-tv di Comcast trasmetterà 121 partite dell’intera edizione della UEFA Champions League a pagamento, finale compresa.

Le stesse gare che saranno trasmesse anche da Mediaset, con la differenza che 17 gare – finale compresa – saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 (la migliore gara del martedì), mentre le restanti 104 prevedono una formula pay su Infinity+.

Si chiude con Amazon, che a partire dalla prima giornata della fase a gironi – dopo aver già trasmesso due incontri dei playoff – manderà in onda la migliore partita del mercoledì sera in esclusiva, con un’italiana protagonista. Così sarà in tutta la fase a gironi ed eventualmente nei turni successivi, in base alle italiane qualificate.

Il programma completo delle sfide in tv, che si giocheranno anche quest’anno nei martedì e mercoledì sera in parte alle 18.55 e in parte alle 21, sarà disponibile una volta ufficializzati i calendari dei gironi. Il via è previsto tra meno di due settimane, il 6 e 7 settembre 2022.

Fonte Calcio&Finanza.

