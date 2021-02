Champions League: PSG e Liverpool mettono le mani sulla qualificazione

Si sono appena concluse Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool, gare valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Un Mbappè spaziale permette al PSG di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale ai danni del Barcellona. I parigini, infatti, vincono 4-1 al Camp Nou grazie ad una tripletta dell’attaccante francese e ad un gol di Moise Kean. Inutile il gol del momentaneo vantaggio blaugrana segnato su rigore da Messi. Per passare il turno al Barcellona servirà vincere 4-0 al Parco dei Principi.

Nell’altra gara, invece, i gol di Salah e Manè regalano un’importantissima vittoria per 2-0 in “casa” del Lipsia. Con la sconfitta ottenuta a Budapest ai tedeschi servirà vincere 3-0 ad Anfield per accedere ai quarti di finale.

