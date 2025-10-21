Champions League. Psv-Napoli: dilagano i padroni di casa. Napoli umiliato (6-2, 31′ e 86′ McTominay, 34′ Buongiorno og, 39′ Saibari; 56′ e 80′ Man; 87′, 89′ Driouech)

Champions League: Napoli in Olanda con McTominay, Buongiorno e Politano dal 1′. Conte da fiducia a Lucca in attacco

90′ + 4 un passivo inimmaginabile, 6-2. Da tanto il Napoli non subiva una goleada simile. Importante rialzarsi il più presto possibile. Black out inspiegabile

89′ Di nuovo Driouech la mette all’incrocio e fa 6-2

87′ PSV infila di nuovo il Napoli con Driouech fa 5-2.

86′ McTominay accorcia le distanze di testa sul cross da calcio d’angolo 4-2

84′ Elmas al posto di De Bruyne.

80′ SERATACCIA NAPOLI…Man con un tiro forte dal limite infila Milinkovic-Savic immobile

77′ Lucca viene espulso per aver fatto un gesto che l’arbitro interpreta come un insulto ai suoi danni.. assurdo

73′ Entra David Neres al posto di Politano.

69′ De Bruyne viene fermato bruscamente conquistando calcio di punizione: ammonito Saibari.

58′ Tripla sostituzione di Conte: escono Beukema, Spinazzola e Gilmour, entrano Juan Jesus, Gutierrez e Noa Lang.

56′ Perisic calcia a botta sicuro da centro area, si immola Di Lorenzo murando col corpo.

54′ Il PSV ha gioco facile, il Napoli ha un nuovo momento di blackout e la paga cara. Mauro Junior la mette dentro e Man trova la deviazione per il 3-1

53′ Gilmour con un retropassaggio di testa rischia di fare la frittata fortunatamente Saibari manda alto

22:05: inizia il secondo tempo.

45+3′ Finisce il primo tempo. Risultato troppo severo per il Napoli che era andato in vantaggio con McTominay

42′ Ammonito Spinazzola per un fallo ai danni di Man.

39′ Lucca cade in area reclamando un calcio di rigore, nel rimpallo riparte in maniera fulminea il PSV, Saibari davanti a Milinkovic Savic, solo, sigla il vantaggio (2-1)

34′ Pareggio del PSV, cross in area di Perisic, Buongiorno devia la palla di testa nella propria porta….! (1-1)

31′ GOOOOOLLLLLLLLLLL DEL NAPOLI, SCOTT MCTOMINAY INFILA DI TESTA UN CROSS PERFETTO DI SPINAZZOLA 0-1

30′ Ammonito Veerman per un intervento irregolare ai danni di Anguissa.

28′ Spinazzola rientra sul destro e fa un tiro-cross che per poco non beffa Kova

18′ gol annullato al PSV per fuorigioco. Gol annullato al PSV ( Saibari con una zampata al volo anticipa Milinkovic-Savic)

11′ Ripartenza SV: Man combina con Salibari e arriva al tiro da posizione pericolosa, gran parata di Milinkovic-Savic in corner

7′ Imbucata -di Gilmour per De Bruyne, il belga supera il portiere ma può solo crossare in area, è angolo

2′ – Lucca si libera al tiro da fuori area, conclude troppo in fretta, fuori, aveva il tempo di cercare una soluzione migliore

Ore 21:00 Partiti!!!

Le formazioni:

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. All. Bosz

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Lucca. All. Conte.

Comments

comments