Champions League: il Real vince nei minuti finali, il City passa per 2 a 0

Si sono concluse le due sfide di questa sera di Champions League cominciate alle 21. L’Atalanta ha sfidato il Real Madrid al Gewiss Stadium.

In 10 dal 17° del primo tempo, e dopo aver perso Zapata al 30°, l’Atalanta purtroppo perde per 1 a 0 contro il Real Madrid. A segnare, nei minuti finali della partita, è Mendy. Per la qualificazione alla fase successiva, comunque, il discorso è ancora aperto dato che c’è un ritorno da giocare.

L’altra partita ha visto il Manchester City trionfare per 2 a 0 in casa del Borussia Monchengladbach; la squadra di Guardiola ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Atalanta – Real Madrid 0 – 1

87′ Mendy

87′ Mendy Borussia Monchengladbach – Manchester City 0 – 2

29′ Silva, 69′ Gabriel Jesus

