Champions League: sei squadre ‘retrocedono’ in Europa League, Napoli alla finestra

Tra oggi e domani si giocano le gare di ritorno dei play-off di Champions League.

Sei gare decisive per dodici squadre: le sei vincenti si qualificano per i gironi eliminatori di Champions League (sorteggio a Istanbul in Turchia giovedì 26 agosto alle ore 18:00), le sei perdenti ‘retrocedono’ nei gironi eliminatori di Europa League (sorteggio a Istanbul venerdì 27 agosto alle ore 12:00).

Queste le gare in programma con inizio alle ore 21:00:

MARTEDI’ 24 AGOSTO :

Ferencvaros (Ungheria)-Young Boys (Svizzera) – andata 2-3;

Ludogorets (Bulgaria)-Malmo (Svezia) – andata 0-2;

PSV (Olanda)-Benfica (Portogallo) in chiaro su Italia Uno – andata 1-2.

Brondby (Danimarca)-Salisburgo (Austria) – andata 1-2;

Dinamo Zagabria (Croazia)-Sheriff Tirasspol (Moldavia) – andata 0-3;

Shakhtar Donetsk (Ucraina)-Monaco (Francia) – andata 1-0.

