Champions League: si completa la quinta giornata, il programma completo con Inter e Milan protagoniste

Si completa oggi la quinta giornata dei gironi eliminatori di Champions League con Inter e Milan in campo.

Il Milan deve vincere a Madrid in casa dell’Atletico per non uscire da tutte le competizioni europee di stagione. L’Inter invece con una vittoria casalinga sullo Shakhtar ipoteca io passaggio agli ottavi di finale.

Queste le partite in programma oggi:

18:45

Besiktas-Ajax;

Inter-Shakhtar.

Manchester City-PSG;

Club Brugge-Lipsia;

Atletico Madrid-Milan;

Liverpool-Porto;

Sporting-Borussia Dortmund;

Sheriff-Real Madrid.

