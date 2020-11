Champions League: sprofondo Inter, l’Atalanta vince a Liverpool

Si sono concluse le partite di questa sera di Champions League, valide per la quarta giornata dei gironi. L’Inter sprofonda.

Uno sprofondo che arriva perdendo per 2 a 0 contro il Real Madrid, che ha fatto il minimo per portare a casa la vittoria. Nell’Inter, poco dopo la mezz’ora, Vidal si è fatto espellere per via di un doppio giallo per proteste per un presunto rigore non dato.

Colpaccio dell’Atalanta in casa del Liverpool, che vince per 2 a 0 e si porta in buona posizione per andare agli ottavi di finale. A seguire i risultati finali:

Borussia Monchengladbach – Shaktar Donetsk 4 – 0

Olympiakos – Manchester City 0 – 1

Ajax – Midtjylland 3 – 1

Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca 0 – 0

Bayern Monaco – Salisburgo 3 – 1

Inter – Real Madrid 0 – 2

Liverpool – Atalanta 0 – 2

Marsiglia – FC Porto 0 – 2

Comments

comments