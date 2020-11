Champions League, stasera in campo Juventus e Lazio: le formazioni ufficiali

Questa sera scenderanno in campo Juventus e Lazio per la partita valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League.

La Juventus di Pirlo sfida il Ferencvaros e questa sera ha la seria possibilità di ipotecare la qualificazione agli ottavi; con i possibili 9 punti dopo questa sera, infatti, i bianconeri avranno un piede e mezzo agli ottavi. A seguire le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Ferencvaros (3-4-3): Dibusz; Lovrencsics, Dvali, Blazic, Frimpong, Heister; Siger, Somalia; Uzuni, Zubkov, Nguen. Allenatore: Rebrov.

Per quanto riguarda la Lazio, invece, una vittoria la porterebbe a 8 punti, con Borussia Dortmund e Brugge che si troveranno faccia a faccia. Anche per i biancocelesti una vittoria sarebbe importante dato che, in caso di vittoria del Borussia, andrebbe a +4 dalla terza (il Brugge). Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

Zenit (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Douglas Santos, Mostovoi; Dzyuba, Erokhin. All. Semak.

