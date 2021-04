Champions League, stasera via ai quarti di finale: le formazioni ufficiali

Questa sera prendono il via i quarti di finale di Champions League, con le prime due partite di andata in programma alle 21.

Due grandi match quelli in programma questa sera: Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund. Nel corso della conferenza stampa di ieri, tra l’altro, Guardiola non ci è andato leggero con UEFA e FIFA per via dei calendari così fitti.

A seguire le formazioni ufficiali delle due grandi sfide:

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius

Liverpool (4-3-3) Alisson; Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané

Borussia Dortmund (4-3-2-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Dahoud; Knauff, Reus; Haaland

