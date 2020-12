Champions League, terminati i primi tempi: pari Inter, il Real vince

Si sono conclusi i primi tempi delle partite di questa sera di Champions League; tra le protagoniste c’è l’Inter di Conte che si gioca un posto per gli ottavi.

Per l’Inter si deciderà tutto nel secondo tempo, dato il pari in questi primi 45 minuti contro lo Shaktar. Il Real Madrid, invece, vince per 2 a 0 contro il Borussia; nelle altre partite, Porto e Atletico Madrid concludono il primo tempo in vantaggio.

A seguire i risultati parziali:

Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca 0 – 0

Inter – Shaktar Donetsk 0 – 0

Manchester City – Marsiglia 0 – 0

Olympiakos – FC Porto 0 – 1

Real Madrid – Borussia Monchengladbach 2 – 0

Salisburgo – Atletico Madrid 0 – 1

