Champions League, terminati i primi tempi: PSG e Chelsea avanti

Sono terminati i primi tempi dell’andata dei due quarti di finale di Champions League in programma questa sera.

Il PSG, per ora, sta vincendo contro il Bayern Monaco per 2 a 1 proprio a casa dei tedeschi. A segno Mbappé e Marquinhos, con Choupo-Moting che ha accorciato le distanze al 37°. Nell’altro quarto di finale che vede Porto e Chelsea affrontarsi in casa della prima, sono i blues ad essere in vantaggio. A siglare il gol del parziale di 1 a 0 è Mount, su assist dell’ex Jorginho.

Bayern Monaco – PSG 1 – 2

Porto – Chelsea 0 – 1

Comments

comments