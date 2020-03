Champions League, terminati i primi tempi: PSG e Liverpool avanti

Sono terminati i primi tempi delle due sfide di Champions League previste per questa sera, PSG-Dortmund e Liverpool-Atletico Madrid.

Primi tempi terminati con Liverpool e PSG avanti. La squadra francese si è portata in vantaggio in casa contro il Dortmund: a segno Neymar, al minuto 28, e Bernat in pieno recupero.

Oblak, portiere dell’Atletico, si è reso protagonista di una grande parata verso il finire del primo tempo nel match contro il Liverpool. Ma Wijnaldum, al 43′, sigla il momentaneo vantaggio per la formazione di Klopp.

PSG-Borussia Dortmund 2-0

Liverpool-Atletico Madrid 1-0

