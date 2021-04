Champions League, tra una settimana il ritorno: City e Chelsea in vantaggio dopo l’andata

Nella serata di ieri si è giocata la seconda semifinale di andata di Champions League, tra il PSG di Pochettino ed il City di Guardiola.

L’altra semifinale di andata ha visto il Real Madrid ospitare al Valdebebas il Chelsea. Le due partite di andata vedono le due inglesi in vantaggio; il Chelsea ha il vantaggio del gol segnato fuori casa contro il Real Madrid, nonostante il pareggio.

Il Manchester City, ieri sera, ha vinto per 2 a 1 contro il PSG proprio a Parigi. Per il club parigino, quindi, la situazione è più complicata riguardo ad una possibile rimonta in casa dei citizens; tra una settimana ci sarà il ritorno delle due semifinali, che deciderà chi saranno le due finaliste della Champions League.

A seguire i risultati delle due semifinali di andata:

Real Madrid – Chelsea 1 – 1

PSG – Manchester City 1 – 2

Comments

comments