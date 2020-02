Champions League: trionfo Atalanta, il Tottenham cade in casa

Le due partite di questa sera degli ottavi di finale di Champions League sono terminate; l’Atalanta trionfa nell’andata dell’ottavo di finale.

Grande partita e grande risultato per l’Atalanta in questa andata di ottavi di finale di Champions League. La Dea, guidata da Gasperini, si impone per 4 a 1 sul Valencia in casa, mettendo un piede nei quarti di finale, traguardo storico.

Il Tottenham di Mourinho, invece, cade in casa per 1 a 0 contro il Lipsia; a segno Werner. Di seguito risultati finali e marcatori:

Atalanta – Valencia 4 – 1

16′, 63′ Hateboer, 42′ Ilicic, 57′ Freuler, 66′ Cheryshev

Tottenham – RB Lipsia 0 – 1

58′ Werner

